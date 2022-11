Nog spelers en helpers gezocht voor ‘De Passie van Jezus’

Vorig jaar zette corona de voorbereidingen op pauze, maar vandaag pakt het team de draad van de draad weer op voor een bijzondere 20ste editie in de lente van 2023, in de Mechelse Begijnhofkerk. Voor de tableaux vivants dienden zich vorig jaar al heel wat vrijwilligers aan. Maar het team zoekt nog extra vrijwilligers. Heb jij zin om als speler of als helper achter de schermen bij te dragen aan deze bijzondere 20ste editie? Meld je dan voor 15 november aan via info@depassievanjezus.be of via het inschrijvingsformulier op www.depassievanjezus.be. Op zaterdag 26 november vindt een infosessie plaats, in januari wordt er voor het eerst gerepeteerd. De voorstellingen vinden plaats op 29, 30 en 31 maart.