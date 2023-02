Nog drie sluitingen op til: Troc, Chili Beans en Den Eik

“Ik ben dan toch nog niet afgeschre­ven”: brievenpro­ject voor woonzorg­cen­tra maakt veel los bij deelnemers

Het was voor de meeste decennia geleden dat ze nog schreven, maar voor een nieuw project ‘Vriendschap in 6 brieven’ kropen twintig bewoners van woonzorgcentra in Mechelen en Vilvoorde graag nog eens in hun pen. Dinsdag ontmoetten de briefschrijvers elkaar voor het eerst na zes maanden corresponderen.