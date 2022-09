NMBS organiseert ‘Job Day’: “Zoeken veertig technische medewerkers”

Mechelen 3 Paardekens omgevormd tot hotel zonder receptie: “Goede zomer achter de rug”

Hotel 3 Paardekens in Mechelen gaat voortaan verder zonder receptie. “Een besparing, al komen we wel ‘alive and kicking’ uit de moeilijke coronaperiode”, zegt eigenaar Ivo Van Itterbeeck.

