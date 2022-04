Nieuwe VakantieZapper biedt ook speelpleinwerking voor +12-jarigen

Mechelen Fans KV Mechelen en Charleroi bekogelen elkaar met flessen, vuurwerk en rookpotten: politie zet pepper­spray in

Voorafgaand aan de play-off-wedstrijd tussen KV Mechelen en Charleroi gisteravond zijn beide supportersgroepen met elkaar in de clinch gegaan in de buurt rond het stadion. Er werd met flessen, vuurwerk en rookpotten naar elkaar gegooid. De politie moest tussenbeide komen en gebruikte daarbij pepperspray en de wapenstok. Een supporter werd gebeten door een politiehond. Ook na de wedstrijd vonden er in de binnenstad nog opstootjes plaats.

24 april