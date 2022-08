Nieuwe vaccinatiecampagne start op 12 september op zelfde locatie

Mechelen Het officiële startschot van Maanrock is gegeven: Mechelen is klaar voor drie dagen festival­ple­zier

Met een parade is vrijdag het officiële startschot van Maanrock gegeven. Het was Vlaams minister Bart Somers die de rol van ceremoniemeester op zich nam en om iets voor 17 uur de kick-off parade op gang trok. Daarna trok de parade via verschillende straatjes in de Mechelse binnenstad naar de Grote Markt.

26 augustus