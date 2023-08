Nieuwe storing aan wissel veroorzaakt hinder voor treinverkeer

Stroompan­ne treft centrum van Mechelen

Een aantal straten in het centrum van Mechelen kampt volgens meldingen van Fluvius donderdag met een stroompanne. In de Blokstraat, Lange Heergracht en Zwartzustersberg zitten mensen al ruim twee uur zonder stroom. Ook in winkelcentrum Malinas ging het licht uit. Onder meer Albert Heijn moest de deuren sluiten.