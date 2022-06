Nieuwe sportzalen BimSem ter beschikking via derdebetaler: “Clubs kunnen faciliteiten benutten aan stedelijke tarieven”

Infrastructuur

De faciliteiten die BimSem ter beschikking stelt zijn twee nieuwe sportzalen: de grote zaal bestaande uit 3 terreinen (niet volwaardig zaalvoetbal) en de compactere benedenzaal. AGB Sport Actief Mechelen (SAM), beheerder van sportinfrastructuur in Mechelen, regelt de verdeling van de naschoolse uren voor deze twee zalen. De uren die niet ingevuld geraken, kan BimSem volgens eigen principes opvullen. “Tijdens het pilootjaar hanteert de school een vastgelegd totaaltarief van 50 euro/uur voor de grote zaal en 17 euro/uur voor de benedenzaal", klinkt het. AGB SAM komt tussen voor erkende Mechelse clubs, zodat deze hetzelfde tarief betalen als in stedelijke infrastructuren. Deze tussenkomst is vastgelegd in de raming van de samenwerking, die 25.000 euro bedraagt voor sportjaar 2022-2023. Door de tussenkomst van AGB SAM betalen erkende Mechelse gebruikers 23,25 euro/uur per volwassene en 12,90 euro/uur per jongere voor de grote zaal. Voor de kleinere benedenzaal betaal je als volwassene 9,50 euro/uur en als jongere 5,25 euro/uur. Tijdens het eerste trimester van 2023 vindt een evaluatie plaats om de stand van zaken en toekomst van het project te bespreken.