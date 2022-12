Nieuwe sportsite in Leest ontvangt subsidie van een half miljoen euro: “In februari starten de werken”

“Leest mag rekenen op een subsidie van 475.717,66 euro vanuit Vlaanderen,” vertelt Sportschepen Abdrahman Labsir (Vld-Groen-M+). “Met 78,2/100 behaalden we de op één na hoogste score, iets om trots op te zijn. Een dikke pluim dus voor de collega’s die hierin geïnvesteerd hebben. Bovendien is de vergunning sinds gisteren officieel in uitvoering gegaan, wat betekent dat we kunnen starten met de werken. In februari wordt de eerste schop in de grond gestoken, de beoogde oplevering is begin seizoen 2023-2024.” De eerste werken in februari focussen zich op het oude gebouw van de ijspiste. Op die locatie landt een modern, multifunctioneel complex met kantine en voorzieningen zoals kleedkamers, wedstrijdsecretariaat, multifunctionele ruimte, EHBO-lokaal, opbergmogelijkheden, afspuitplaats en herstelpunt voor fietsen. “Ook komen er een aantal individuele douches die langs buiten betreedbaar zijn. Zo kan de individuele sporter hier ook buiten de openingsuren van het gebouw terecht.”