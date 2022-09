Nieuwe regels betekenen sluiting voor wedkantoor Nekkerspoelstraat

Bonheiden/Keerbergen François is terug van klimactie op Mont Ventoux voor goed doel: “Geen dertig beklimmin­gen, maar wel een nieuw record”

Fitnessuitbater en fervent fietser François van Velthoven (52) heeft vorige week de mythische Mont Ventoux vijftien keer beklommen voor het goede doel. Op zondag kwam hij aan in Bonheiden voor een officiële verwelkoming en kon hij een beweegrobot overhandigen aan Marthe (7). In eerste instantie had François dertig beklimmingen voor ogen, maar een mistral gooide roet in het eten. “Maar mijn missie is geslaagd. Marthe is content, dus ik ook”

25 september