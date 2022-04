Nieuwe artiesten krijgen podium tijdens OUTSIDE IN festival: “Brug tussen de nieuwe makers en hun toekomst mogelijk maken”

Tijdens tien verschillende voorstellingen verspreid over zes dagen in de paasvakantie krijgt het publiek de kans om deel uit te maken van een maakproces, ze krijgen creaties te zien die nog volop in ontwikkeling zijn. RADAR en ARSENAAL/LAZARUS geven artiesten een podium om hun werk te tonen en te verfijnen. “Voor ons is het belangrijk dat we de brug tussen de nieuwe makers en hun toekomst mogelijk maken. Vanuit de ervaringen en faciliteiten van ARSENAAL/LAZARUS willen we de makers helpen een helder beeld over het landschap te schetsen”, duidt Willy Thomas, artistiek leider bij ARSENAAL/LAZARUS. De inkom is gratis, maar OUTSIDE IN werkt wel met een vrije bijdrage. Zo kan het publiek de kunstenaars ondersteunen in hun verdere ontwikkeling. De organisatie gebeurt deze editie in samenwerking met De Maan en Cultuurcentrum Mechelen.