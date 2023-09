Nieuwe aartsbisschop kan intrek nemen in vernieuwd paleis: “Kleuren zijn prachtig”

BINNENKIJ­KEN in het Oud Gasthuis: “Een van de drie grote blikvan­gers van Open Monumendag”

Mechelen neemt komende zondag met negentien locaties deel aan de 35ste Open Monumentendag. Een van de blikvangers is het Oud Gasthuis in de Keizerstraat, dat voor het eerst sinds lang de poorten opent voor bezoekers. “Het is maar een van mijn drie hoogtepunten”, zegt Monumentenschepen Arthur Orlians, en ook RADAR en de gidsen van Crescendo CVO verrassen met een aanbod.