Nieuwbouwproject Arte Nova in Mechelse stationsbuurt krijgt fietsenwinkel: “Funderingswerken zijn ondertussen gestart”

Mechelen/Halle “Stond niet meer in mijn agenda, maar ga uitdaging graag aan”: Guy De Keersmaec­ker (65) wordt pastoor en deken in Halle

Vicariaal verantwoordelijke voor gemeenschapsopbouw en priester-vrijwilliger Guy De Keersmaecker ruilt Mechelen eind deze maand in voor Halle, waar hij deken en pastoor wordt. Hij is blij dat hij opnieuw voltijds wordt vrijgesteld voor de parochiepastorale zoals eerder in Vilvoorde en Klein-Brabant. Het gaat om een zoveelste verhuis dus en dat op zijn 65ste. “Ik vond geen goede argumenten om het niet te doen.”

18 augustus