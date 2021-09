Nieuw proces tegen Van Ranst wordt behandeld in oktober: “Dit worden pure pesterijen”

Drie dagen nadat Van Ranst zijn eerste overwinning had behaald tegen Engel en de rechtbank zich onbevoegd had verklaard om de eerste aanklacht van laster te kunnen behandelen omdat er sprake was van een drukpersmisdrijf, stond de viroloog uit Willebroek vandaag opnieuw voor de rechtbank in Mechelen. Dit na een nieuwe klacht van de Nederlander. Volgens zijn advocaat Michael Verstraeten had Van Ranst de Nederlander opnieuw een virusontkenner genoemd. Deze keer in een interview op televisie in tegenstelling tot de eerste keer. Toen had hij dat gedaan in enkele Nederlandse dagbladen.