Nieuw lokaal dienstencentrum De Plek opent de deuren: “Een ontmoetingsplaats voor elke inwoner”

“Dienstencentrum De Plek wordt een ontmoetingsplaats voor elke inwoner van Sint-Katelijne-Waver. De verbinding met de buurt enerzijds en met de bewoners van het woonzorgcentrum anderzijds is heel belangrijk. Iedereen moet hier aansluiting kunnen vinden”, klinkt het bij centrumverantwoordelijke Wendy Van de Velde. “In de gezellige brasserie is er plaats voor een babbel, een drankje en ‘s middags staat er ook een lekkere warme maaltijd op het menu. Zo kan iedereen er vanaf 15 juni genieten van een middagmaal met soep, hoofdschotel en dessert voor 8 euro. Ook voor vragen over thuiszorgdiensten of over een opname in het woonzorgcentrum kan je in De Plek terecht. De Plek maakt in haar zalen ook graag plaats voor fijne activiteiten, georganiseerd door het dienstencentrum zelf of door lokale verenigingen.” Tijdens het openingsweekend op 11 en 12 juni kunnen bezoekers van 11 tot 17 uur laten weten wat zij graag georganiseerd zien in het dienstencentrum. “Bezoekers krijgen een rondleiding door het gerenoveerde gebouw. Wie dat wil, kan ook mee de richting bepalen die we met het dienstencentrum uit gaan.”