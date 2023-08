Nieuw boilerroomconcept trekt Maanrock op gang

DE CONCIËRGE VAN... de Mechelse rechtbank: “De strafste stoot? Toen de rechter bestolen werd door één van zijn ‘klantjes’”

Magistraten, advocaten en zélfs journalisten: iedereen die in de rechtbank passeert, kent Katie Temmerman (53). Niet enkel voor haar glimlach of haar dagelijkse vriendelijke ‘goeiemorgen’, maar ook voor de passie waarmee ze haar job uitoefent. Negen jaar geleden ruilde ‘die van Oilsjt’ haar bestaan als huismoeder in voor de job van conciërge. Eentje die ze notabene overnam van haar eigen mama. En of Katie zich wel veilig voelt in een omgeving waar dagelijks zware jongens over de vloer komen? “Wel... ik slaag harder,” knipoogt ze.