Nieuw asfalt voor Hanswijkdries rondom verenigd eiland

Willebroek/Klein-Brabant/Mechelen Slachtof­fer woningin­braak en autodief­stal in Willebroek stort hart uit voor rechter: “Zelfs voor bezoekje aan winkel 100 meter verder zet mijn gezin alarmsys­teem aan”

“Wij zijn het vertrouwen in mensen kwijt.” Het slachtoffer van een woninginbraak en autodiefstal in Willebroek stortte vandaag zijn hart uit tijdens de zitting in de rechtbank van Mechelen. In zijn woonst werden in de zomer van 2020 onder andere juwelen en een geldsom gestolen. Nadien kwamen de daders terug voor de wagen. De twee verdachten, die nog voor andere feiten werden aangehouden, riskeren een gevangenisstraf van 30 maanden en een boete van 2.400 euro.

31 maart