Netwerk voor duurzaam geïnspireerde Maneblussers komt voor eerst bijeen

Happonomy ontstond enkele jaren geleden en telt intussen ‘communities’ in (plek van oprichting) Leuven, Gent, Antwerpen en Brussel, maar ook in Nederland en Roemenië.

Het doel: mensen die elk op hun eigen manier met duurzame verandering bezig zijn in hun eigen leven, organisatie of in de stad, of daarin geïnteresseerd zijn, samenbrengen.

“Heel veel ondernemers, kunstenaars, onderzoekers, politici… zijn met duurzaamheid bezig, maar dat vaak elk op hun eigen eiland”, verklaart Bruno Delepierre. Bedoeling is hen op een informele manier bijeen te brengen.

Het gaat over CO2 en circulariteit, maar veel verder dan dat, tot monetaire transformatie toe. “Het huidige zorgt voor burn-outs en vergroot de ongelijkheid. We kunnen bijsturen als we dat willen”, vervolgt hij.

“De ervaringen die ontstaan uit de netwerken in Mechelen, en straks ook de andere steden, willen we later ook verder in het buitenland delen, en omgekeerd brengen we ook buitenlandse inzichten naar Mechelen terug”, licht Kim Bertoe, Spark Host in Mechelen, verder toe.

De gratis bijeenkomsten in Mechelen worden om de twee maanden gehouden bij Kato Gâteaux op de Korenmarkt. “Iedereen met zin voor verandering is welkom.”

Meer info: kim.bertoe@happonomy.org en https://www.happonomy.org/.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.