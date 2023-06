NET OPEN. ‘The Cacao Project’ opent op Korenmarkt in Mechelen: “60 soorten pralines, 12 smaken ijs en talloze ‘Mechelse maantjes’”

Van rolstoelge­brui­kers mag NMBS nog lang taxi’s blijven inzetten: “Toeganke­lijk­heid treinen en perrons is ondermaats”

De NMBS bestelde afgelopen maand al zeventig taxiritten voor reizigers in een rolstoel die van of naar Mechelen moeten. Dat omwille van een defect aan de liften van de nieuwe perrons. Volgens de gebruikers mag dat nog even zo blijven, want laat de toegankelijkheid van de spoorwegen te wensen over. “Ik mag er niet aan denken dat de liften in het station van Mechelen binnenkort hersteld zijn”, klinkt het. Volgens een woordvoerder zet de NMBS elke dag stappen vooruit.