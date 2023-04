NET OPEN. Nieuw ijssalon aan Steenweg schept eerste ijsjes, mensen met beperking staan in voor bediening

Huurder (47) van loods waar cannabis­plan­ta­ge werd ontdekt, staat voor de rechter: “Hij heeft zich laten misbruiken”

De 47-jarig Alla E.H. uit Duffel heeft zich woensdag voor de rechter moeten komen verantwoorden voor een cannabisplantage. Die werd in mei 2020 aangetroffen in een loods langs de Paardenkerkhofstraat. Hij was de huurder van het pand.