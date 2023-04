NET OPEN. Ilse start na webshop met kinderboekenwinkel Studio Tosti in Onze-Lieve-Vrouwstraat: “Verbeelding kan je niet googelen”

Fietsers gewond bij verkeerson­ge­val­len

Op twee plekken in Mechelen zijn twee fietsers gewond geraakt. Zo liep een 45-jarige man lichte verwondingen op nadat hij in de Egide Walschaertstraat werd aangereden door een personenwangen. De veertiger reed met een elektrische fiets. Ook in Dijle werd een fietser aangereden door een personenwagen. De 23-jarige fietser liep daar eveneens lichte verwondingen bij op.