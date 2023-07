NET OPEN. Eline opent atelier, workshopsruimte en winkel aan Kruidtuin: “Hier koop je nog écht unieke stukken”

Mechelaars zijn tevreden over inrichting van de vesten, maar niet zo zeer over de verkeerssi­tu­a­tie volgens bevraging

Uit een bevraging van de stad Mechelen over de situatie van de vesten blijkt dat het merendeel van de deelnemers over het algemeen tevreden is over de toekomstige inrichting, maar eerder ontevreden over de verkeerssituatie. Actiecomités willen een verdere wetenschappelijk verantwoorde meting.