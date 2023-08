NET OPEN. Bar in De Pekton haalt nieuwigheid naar Dijlestad: “Geven Chinese broodjes een Belgische toets”

RESTOTIP. Rozell: vakantie­her­in­ne­rin­gen ophalen bij een Bretoense galette

Fan van (Bretoense) pannenkoeken? Dan kan je sinds dit voorjaar terecht bij Rozell in Mechelen. Na op vakantie in Bretagne en Normandië te hebben geproefd van ‘galettes Bretonnes’, waren we nieuwsgierig of ze in eigen stad even lekker zouden smaken.