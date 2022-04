Nekker Nova start met drie deelprojecten: fietsostrade, fietsbrug en spoorwegtunnel

Voetbal Derde nationale B Ondanks twee goals van Gregory Carrez ziet RC Mechelen titelfeest uitgesteld na nederlaag in Lille (3-2): “Handspel telde blijkbaar niet”

Racing Mechelen is nog geen kampioen. De Mechelaars verdienden de 3-2-nederlaag op het veld van Lille niet, maar moeten de champagne wel nog minstens een week opbergen. Nochtans kenden de bezoekers een droomstart met de openingsgoal van Carrez na twee minuten. Ventôse trof daarna de paal, maar gaandeweg nam Lille over. Kansen kreeg het niet, maar op slag van rust waaide een voorzet van Gerritsen via de verste paal in doel en een minuut later kopte Hannes raak, 2-1 was de ruststand. Na de pauze drukte Racing de thuisploeg achteruit, maar mistasten van doelman Bielen luide de 3-1 in en verder dan de aansluiter van Carrez kwam de leider, ondanks een resem prangende (strafschop)fases in de zestien niet meer.

