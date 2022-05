Nederlander (25) rijdt rond in bestelwagen met 100 flessen lachgas en meer dan 5.000 ballonnen

Mechelen Politie start onderzoek op na drie diefstal­len uit bestelwa­gens

Op drie plekken in Mechelen hebben dieven een diefstal gepleegd. Dat gebeurde onder meer in de Dageraadstraat alsook in de Dennestraat en langs de Brusselsesteenweg. De buit varieerde tussen een portefeuille, een gsm-toestel en een laptop. Volgens de lokale politie van Mechelen-Willebroek was het voertuig telkens niet-slotvast achtergelaten en stonden de bestelwagens langs de openbare weg geparkeerd. De politie is nu een onderzoek opgestart.

13 mei