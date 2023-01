Natuurpunt wil ook grond voor Plopsaqua beheren

Volgens Natuurpunt is het gebied immers een levensnoodzakelijke stapsteen voor trekkende soorten in het druk bewoonde gebied tussen Antwerpen en Brussel.

De open brief van Natuurpunt Mechels Rivierengebied:

De weg naar de bescherming van het volledige Zennebeemden gebied

Rivieren en historisch landschap zijn de allerbelangrijkste dragers van de natuur. Het Zennebeemden gebied is daar het perfecte voorbeeld van. Daarom is het nu meer dan ooit belangrijk om noordelijk en zuidelijk deel administratief samen te voegen en onder het beheer van Natuurpunt te brengen. Op die manier kan de weg geopend worden naar de bescherming van het volledige Zennebeemden gebied.

Jarenlang was het Zennebeemden bos een verborgen parel in Mechelen Zuid. Door de verbinding met het gebied Poelenbroek in Zemst en andere kleine gebieden, kon je er regelmatig diverse minder alledaagse diersoorten tegenkomen. Door de jaren graasden verschillende soorten vee op het weiland. Tijdens die rustige periode werd in 2008, zonder veel ruchtbaarheid, de bestemming van bijna de helft van het gebied aangepast naar stedelijke ontwikkelingszone. De situatie werd pas alarmerend toen Plopsa in 2017 aankondigde dat ze een waterpretpark wilden bouwen op dat terrein. Sindsdien heeft het Zennebeemden Bos heel wat aan bekendheid gewonnen.

Buurtbewoners en actiegroepen uit de ruime omgeving sprongen te hulp om de situatie aan te kaarten en de bevolking duidelijk te informeren over de plannen. Sinds enkele jaren is het zuidelijke deel van het gebied in beheer vandoor Natuurpunt. Natuurpunt gaf reeds 11 ha Zennebeemden een natuurtoekomst. Bovendien vinden nu steeds meer natuurgenieters hun weg naar de Zennebeemden, wat onder andere leidde tot een Radio 2-luisterwandeling.

De regelmatige persaandacht en de hernieuwde interesse voor lokale natuur brachten veel meer mensen naar het bos. Intussen worden de wandelwegen onderhouden en is het bos nog toegankelijker gemaakt voor het grote publiek. Het gevoerde beheer van het beheerteam loont duidelijk.

Het noordelijke deel van het gebied moest dienen voor de Plopsaplannen.

Begin 2022 diende Plopsa een eerste bouwaanvraag in, en gesteund door honderden bezwaarschriften keurde verschillende experten te bouwplannen af. Plopsa koos ervoor om zelf de vergunningsaanvraag in te trekken, met boodschap dat ze zich zouden herbronnen en voor einde 2022 een nieuwe aanvraag zouden indienen. Dat gebeurde niet.

Sindsdien kwamen er nog meer argumenten om het bos te vrijwaren.

- Sport Vlaanderen kondigde aan dat ze op 2 km van het gebied een nieuw zwemcomplex willen bouwen in het domein van Hofstade, en Plopsaqua is dus overbodig..

- Een belangrijk arrest stelt dat een stadsbestuur niet langer een bouwvergunning mag verlenen wanneer er een MER screening moet gebeuren. Een nieuwe bouwaanvraag zou dus door de provincieraad moeten goedgekeurd worden, niet door stad Mechelen.

- Een ander arrest stelt dat de impact van stikstofuitstoot onvoldoende onderzocht was voor de bouw van de opvolger van Uplace. Hetzelfde argument is nu ook bij het Zennebeemden bos van belang geworden.

- In Montreal werden in oktober 2022 de conclusies voor de VN-biodiversiteitstop goedgekeurd, waardoor de deelnemende landen zich ertoe verbinden om veel meer aandacht te geven aan bestaande natuur.

Het lot van het noordelijke deel van het Zennebeemden gebied blijft dus momenteel nog onzeker. Historisch gezien is het gebied één geheel. Er is geen enkel landschapselement dat de grens tussen de 2 gebieden toont. Fauna en flora maken geen onderscheid tussen de 2 delen.

Meer nog. Sinds de Plopsa plannen bekend werden werd een deel van de Technopolis overloopparking (voormalige weide) niet meer gebruikt. In de afgelopen 5 jaar hebben pioniersoorten dat terrein in genomen en Technopolis wijkt nu uit naar een ander terrein om als overloop te gebruiken. Het bos is nog altijd klaar om uit te breiden. Hoewel Plopsa een huurovereenkomst aanging voor 29 jaar, bestaat er ook de opschortende voorwaarde dat ze een waterpretpark mogen bouwen. Nu de bouw onwaarschijnlijk is geworden, zal de overeenkomst binnenkort terug ontbonden worden. Technopolis kan dan op zoek gaan naar een nieuwe beheerder.

Het Zennebeemden gebied is historisch zeer natte grond, als deel van de Zennevallei. Het is een essentieel onderdeel van het gebied waarin Natuurpark Rivierenland wordt ontwikkeld en ondersteunt de Vlaamse bos, natuur en Blue Deal-doelstellingen. Voor trekkende soorten, in de lucht of over land, is Zennebeemden een levensnoodzakelijke stapsteen in dit druk bewoonde gebied tussen Antwerpen en Brussel, tussen de Scheldevallei en de Brabantse wouden.

