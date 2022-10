Natuurpunt dankt donateurs met wandeling: “Mede dankzij hen Natuurpark al weten uitbreiden met 205 hectare”

Het was geen toeval dat leden van Natuurpunt het zeventigtal wandelaars opwachtten ter hoogte van SK Heffen. Dankzij hun giften kon de natuurvereniging in maart immers de Putten van Verhaeren aan Den Battelaer aankopen.

“Het gaat om een stuk van 10 hectare of twintig voetbalvelden. Dat is een heel groot stuk om in een keer aan te kopen. We zijn heel trots dat dit is gelukt. Er is veel potentieel op het vlak van natuurbeleving, zoals bijvoorbeeld een vogelkijkhut”, zegt Jorn Van de Velde, voorzitter van Natuurpunt Mechels Rivierengebied.