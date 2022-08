Nationale Kinderkankerdag keert terug na ellendige jaren: “Volledig bestuur verloren aan kanker”

Mechelen/Rijmenam Oud-burgemees­ter Georges Joris overleden op 101-jarige leeftijd: “Dwong bij iedereen respect af”

Oud-burgemeester van Mechelen Georges Joris is niet meer. De voormalige politicus voor de SP overleed afgelopen week op 101-jarige leeftijd in woonzorgcentrum Zonneweelde in Rijmenam, waar hij de laatste jaren doorbracht na wat hij zelf nog omschreef als “een mooi leven”.

