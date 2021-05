Natalia vraagt honden- en kattenbaasjes met aandrang: “Check je chip!”

Mechelen/Willebroek Terrassen rond Mechelse markt lopen vol: “Naar de markt gaan en een terrasje doen is een traditie”

9 mei Regendruppels hielden de bezoekers van de Mechelse zaterdagmarkt niet tegen om een terrasje te doen op de Grote Markt. De terrassen van zaken als Jjem’s, Café Belge en Sava zaten goed vol. “We konden nog net een tafeltje vinden. Deze drukte hadden we wel verwacht. De mensen hebben lang genoeg moeten wachten”, vertellen zussen Sonja en Brigitte Goossens uit Willebroek. Ze klonken op het terras van Café Belge met twee biertjes op de heropening van de horeca. “Naar de markt in Mechelen gaan en daarna een terrasje doen is voor ons een traditie. Het is jammer dat we lang hebben moeten wachten. Binnenkort komen we terug en nemen we de mannen mee.” Niet alleen de Grote Markt was in trek ook op de Vismarkt was het zoeken naar een plaatsje.