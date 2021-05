Natalia en minister Weyts vragen honden- en kattenbaasjes met aandrang: “Check je chip!”

MechelenSamen met Natalia maakte Vlaamse dierenminister Ben Weyts (N-VA) op dinsdag een opvallende oproep voor alle huishoudens met katten of honden. Vanuit Dierenbescherming Mechelen roept hij op om de chips die deze huisdieren met zich meedragen te controleren. Vaak zijn de gegevens die hier opstaan niet langer correct en daarbovenop zorgen de strengere privacyregels ervoor dat deze verdwaalde viervoeters moeilijker de weg naar huis terugvinden. “Een correct ingevulde chip is heel belangrijk”, weet dierenvriend Natalia uit ervaring.

Elk jaar lopen duizenden honden en katten in Vlaanderen verloren. Negen op de tien kan worden terugbezorgd aan het baasje en dat is in belangrijke mate te danken aan de verplichte microchip. Voorwaarde is natuurlijk dat die chip correct geregistreerd staat in de online databanken DogID of CatID en daar wringt wel eens het schoentje. Voor een hond op vijf is dat niet het geval, omdat de gegevens verkeerd werden ingevuld of omdat bij een overdracht de chip niet werden geactualiseerd.

Volledig scherm Natalia in gesprek met Wendy Kerselaers van Dierenebescherming Mechelen © David Legreve

Bij Dierenbescherming Mechelen kunnen ze ervan meespreken. “Een tijdje terug kregen we Haloumni binnen, een zwarte kat die niet gechipt was. Na een bericht op sociale media meldden zich twee families aan. We hebben toen zelfs vragenlijsten aan hen moeten voorleggen om uit te vlooien wie nu precies de eigenaar was”, vertelt beheerder Wendy Kerselaers. Ze haalt nog een ander voorbeeld aan waarbij een kat dankzij een chip vele maanden na een verdwijning nog kon worden terugbezorgd.

Privacyregels

Niet alleen foutieve chipgegevens zijn een probleem, ook de nieuwe Europese privacyregels, beter bekend als GDPR, vormen een obstakel. Sinds 1 mei zorgen deze ervoor dat de contactgegevens op de chip niet langer openbaar zijn. Alleen dierenartsen, dierenasielen, de politie en een aantal overheidsdiensten kunnen de databanken nog raadplegen. “Wil je je contactgegevens voor iedereen zichtbaar maken, dan volstaat het om dit aan te vinken in het dossier van je hond of kat. Dat kan gemakkelijk via www.checkjechip.be”, zegt Weyts.

Vandaar een campagne met affiches en filmpjes waarin Natalia en sportanker Karl Vannieuwkerke de oproep versterken. “In plaats van te klagen over Europa, proberen we aan dit verhaal een positieve draai te geven om ervoor te zorgen dat we op het vlak van dierenwelzijn geen stap achteruit, maar een stap vooruit zetten”, aldus de minister. Om te tonen hoe gemakkelijk een chip is, ging hij zelf aan de slag met een scanner en een asielhond. In een mum van tijd wist hij zo alles over het dier.

Politie

Aan zijn zijde: Natalia. De zangeres en eigenares van twee honden en twee katten zet graag haar schouders onder de campagne. “Ze maken deel uit van ons gezin. Dat is vermoeiend, maar ook heel gezellig en plezant”, vertelt ze. En hoewel het bij haar katten om rasdieren gaat waarbij de fokkers haar aanraadden om deze niet buiten te laten, doet ze dat wel. “Omdat ze daar zoveel plezier aan beleven. Ze blijven in de buurt en als ik roep, komen ze terug.”

Maar er schuilt dus ook een zeker risico in. Met hond Sam liep het een keertje mis, al liep het verhaal toch nog goed af dankzij de chip. “Ze is onze oudste hond van 13 en durft soms op wandel gaan als de poort openstaat. Meestal gaat ze dan in een naastgelegen bos, maar ze heeft ook al in het centrum gezeten. De politie heeft haar toen teruggebracht. Ik was toen heel blij!”

Coronadieren

Natalia steunt de campagne ook omdat ze vindt dat te veel mensen te snel een dier in huis halen. “We hebben zelf heel goed nagedacht over de aanschaf, maar niet iedereen doet dat omdat ze zich laten verleiden door bijvoorbeeld de schattigheid van het dier. Als je kiest voor een hond of kat, dan moet je je verantwoordelijkheid nemen en het dier laten chippen.”

Bij Dierenbescherming Mechelen weten ze er alles van. Daar krijgen ze stilaan de eerste ‘coronadieren’ binnen. “Puppy’s die omwille van de pandemie in huis werden genomen, maar nu toch een mismatch bleken. Ik vrees dat we nog heel veel dieren gaan ontvangen als mensen weer voltijds moeten gaan werken en op reis beginnen te gaan. Ik hou echt mijn hart vast”, aldus de beheerder.