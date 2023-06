“Na zestien maanden is ons levenswerk naar de vaantjes”: oprichters studentencafé De Planeet zijn het hart in van sluiting

26 fietsers en 4 e-step­pers geverbali­seerd: Politie contro­leert 151 fietsers in kader van sensibili­se­rings­cam­pag­ne

De politiezone Rivierenland heeft opnieuw een controleactie uitgevoerd in het kader van de sensbiliseringscampagne: ‘Da’s Pech. 174 euro weg’. Die actie kwam er na verschillende meldingen over het gedrag van sommige fietsers in het verkeer. Deze keer werd er gecontroleerd op het Hoogstratenplein ter hoogte van de Nekkerspoelbrug.