Na protest van kunstenaars: “De Garage verdwijnt niet, maar verhuist en wordt versterkt”

“Heel wat kunstenaars uitten de afgelopen week hun bezorgdheid en kritiek na onze aankondiging over de vernieuwing van de cultuursite in Mechelen. De locatie van De Garage onder de toren gaat ingenomen worden door de academie, maar De Garage verdwijnt hierdoor helemaal niet. Er staat enkel een verhuis op de agenda, naar de unieke tentoonstellingszalen in het Cultuurcentrum”, aldus Siffer.

Mooiste van Europa

“De Garage is nu dus al vertrouwd met de zalen, en wij zien deze verhuis dan ook als een grote win-win. Het huidige gebouw van De Garage kan dienen als bijkomende ruimte voor het Deeltijds Kunstonderwijs dat met een ernstig plaatstekort kampt. De Garage krijgt een nieuwe, unieke locatie voor actuele kunst. Het laatste wat we willen, is concurrentie tussen De Garage en ons Deeltijds Kunstonderwijs.”

Publiek debat

“We hebben zeker begrip voor de bezorgdheden over De Garage, want deze getuigen van een grote betrokkenheid. Daarom gaan we op zaterdag 23 april in dialoog over het onderwerp tijdens een publiek debat georganiseerd door enkele kunstenaars. Het doel is om een open en sereen gesprek te voeren met kunstenaars van binnen en buiten Mechelen. Wij willen graag duidelijk maken dat deze operatie voor de kunst en cultuur in Mechelen is deze operatie een vooruitgang is.”