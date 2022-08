Na noodkreet blinde Muizenaar: signalisatiebord staat opnieuw gevaarlijk laag

Mechelen Blinde Muizenaar botst voor vierde keer tegen te laag signalisa­tie­bord: “Te vergelij­ken met een vuistslag in je gezicht”

Harry Viaene uit Muizen (Mechelen) heeft het gehad met de tijdelijke wegsignalisatie in zijn thuisstad. Al voor de vierde keer op evenveel jaar tijd knalde hij met zijn hoofd tegen zo’n obstakel omdat het niet op de wettelijke hoogte werd opgehangen. Hij vraagt oplossingen. “Het is het best te vergelijken met iemand die zomaar met zijn vuist in je gezicht slaat zonder enige aanleiding.”

19 augustus