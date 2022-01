Na de opgefokte brommer... de opgefokte e-step: tot 120 kilometer per uur op wankele tweewieler

Mechelen Man die geleasde IT-materialen verkocht om zaak te redden, krijgt 8 maanden cel

Een celstraf van 8 maanden effectief. Die straf heeft Fazil O. opgelegd gekregen. De man werd schuldig bevonden aan misbruik van vertrouwen. In 2020 diende een leasing bedrijf uit Mechelen-Noord klacht in bij de politie. Zij hadden in 2019 een contract met de man afgesloten om enkele IT-materialen te huren, maar na een tijdje stopte hij plots met te betalen. De politie spoorde de man op en trof hem aan. Hij werd opgepakt en verhoord. Tijdens zijn verklaringen was hij bijzonder eerlijk. Zo gaf hij onmiddellijk toe dat hij de spullen had verkocht. “Buiten één iPhone. Die hield ik voor mezelf”, zei de man destijds. “Ik deed het omdat mijn zaak bijna failliet was.” Opdagen voor zijn proces deed de man niet. Hij werd nu bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van 8 maanden en een geldboete van 800 euro. Aan het Mechelse leasingbedrijf moet hij een schadevergoeding betalen van iets meer dan 5.000 euro.

11 januari