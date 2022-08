“Muziekmicrobe geërfd van papa”: Len Neefs treedt in voetsporen van (groot)vader

Dat Len een stukje kan zingen, wisten de kenners al. Zo zong hij meer dan tien jaar geleden al met Bart Peeters het Toeterlied van Ketnet in voor Music For Life en acteerde hij in musicals zoals ‘Oliver’, ‘Fiddler on the roof’ en ‘14-18'. Op pagina’s onder zijn eigen naam op Facebook, Instagram en TikTok laat hij sinds 1 augustus horen wat hij nog meer in zijn mars heeft.