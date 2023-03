Motorrijder naar het ziekenhuis na aanrijding

Zwalpende fietser heeft 3,1 promille alcohol in zijn bloed

De politiezone Rivierenland heeft het afgelopen weekend een zeer dronken fietser uit het verkeer gehaald. Hij werd aangetroffen op de Guido Gezellelaan in Mechelen. “Hij reed al zwalpend in het midden op de rijbaan”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Bij zijn interceptie was het meteen duidelijk dat hij dronken was. Hij moest een ademtest afleggen.” Na die ademtest bleek de fietser maar liefst 3,1 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Dat is het equivalent van ruim 15 glazen bier. “Als beveiligingsmaatregel werd er door onze collega’s beslist om de fiets in beslag te nemen voor een periode van zes uren”, besluit Van de Sande.