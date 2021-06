Motorrijder met voorlopig rijbewijs aan de kant gezet nadat hij snelheden haalde tot 200 kilometer per uur: “Hij zei dat hij een voorzichtig bestuurder was na een zwaar ongeval eerder en liet zelfs zijn littekens zien”

Mechelen Draagbare gps en dvd-spe­ler gestolen uit auto

11 juni In de Zwaluwstraat hebben dieven ingebroken in een wagen. De daders maakten naast een draagbare gps ook nog een dvd-speler buit. De daders geraakten in de wagen door het raampje van de auto te beschadigen. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.