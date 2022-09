Motorrijder (44) lichtgewond na ongeval

Mechelen Dief steelt jas en geld uit wagen

Bij een inbraak in een personenwagen dat geparkeerd stond in de Vredestraat heeft een dief een geldsom en een jas gestolen. Volgens de politie van Mechelen-Willebroek werden er geen inbraaksporen teruggevonden. Er is nu een onderzoek naar de diefstal opgestart.

5 september