Moneymule moet slachtoffer van phishing een schadevergoeding betalen

Mechelen Kattevalse ‘boekenwurm’ uit ‘I Can See Your Voice’ is zoon van bekende ondernemer: “Eindelijk kon ik nog eens entertai­nen”

Een duet mogen doen met Laura Tesoro, maar eigenlijk totaal niet kunnen … zingen. Menig échte zanger sloeg afgelopen weekend groen uit van jaloezie toen ze het Vincent De Coninck (36) zagen tijdens de finale van ‘I Can See Your Voice’. Laura en met haar gans Vlaanderen gingen plat van het lachen, maar het meest genieten deed de zoon van een bekende ondernemer waarschijnlijk zelf nog het meest. “Entertainen is wat ik graag doe”, vertelt de Mechelaar.

11 april