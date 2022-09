Moneymule moet schadevergoeding betalen aan slachtoffer

De rechter in Mechelen heeft een vrouw uit Wingene een schadevergoeding toegekend van ruim 8.750 euro. De vrouw stelde zich in juni jongstleden burgerlijke partij tegen een man uit Walem nadat ze het slachtoffer was geworden van phishing. De man uit Walem werkte als moneymule voor een phishingbende. Hij ontkende dat ook niet op het moment dat hij werd opgepakt. Dat gebeurde overigens op Rock Werchter. “Ik heb een rekening geopend voor een Nederlander. In ruil hiervoor kreeg ik wat geld toegestopt”, zei de Walemenaar aan de politie destijds. Opdagen voor zijn proces deed hij niet. De man werd dus bij verstek veroordeeld. Hij kreeg naast de schadevergoeding ook nog een celstraf van 1 jaar met uitstel en een effectieve geldboete van 800 euro opgelegd.