“Moeder van Hanswijkprocessie” overleden: “Zullen voor Oekraïne én voor Frieda bidden”

MechelenDe Hanswijkprocessie gaat op 22 mei voor het eerst in meer dan veertig jaar uit zonder Frieda Van Vaeck. De organisatrice van de religieuze traditie overleed afgelopen weekend. Ze was 65. “Je mag haar gerust de moeder van de Hanswijkprocessie noemen, naast Maria”, zegt Veerle De Ceulener, die deels het werk overnam.

Frieda Van Vaeck werkte decennialang als secretaresse van de vicaris-generaal en ging op 1 april met pensioen. Een dag later werd ze opgenomen in het Sint-Maartenziekenhuis. In de feiten had ze eerder al afscheid moeten nemen. “Ze heeft het heel lang proberen verdoezelen en verbergen, maar ze was al heel lang ziek. Al sinds de Cavalade (in 2015 – red.)”, vertelt De Ceulener, logistiek verantwoordelijke van de processie.

Zij werkte de afgelopen drie jaar samen met Van Vaeck, tot het niet meer ging. Op die manier kon alles worden overgedragen. “Frieda heeft alles zeer nauwgezet bijgehouden qua adressenbestand en archief. Ook de kledij, die ze met haar vorig jaar overleden zus An deed, was piekfijn in orde. Ik denk dat de meeste processies daar een voorbeeld aan kunnen nemen”, looft ze dankbaar.

Overtuiging

Van Vaeck was het gezicht van de Hanswijkprocessie, een beetje tegen wil en dank. Ze was heel erg bescheiden. “Het is niet mijn processie, wel iets waarvoor ik mij inzet vanuit mijn overtuiging”, vertelde ze vijf jaar geleden in deze krant naar aanleiding van haar veertigste processie. “Belangrijk is dat mensen door de processie worden bevestigd in hun geloof of het geloof ontdekken.”

De traditie gaat terug tot 1273, toen de Mechelaars het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk door de stad droegen in de hoop dat zij een einde kon maken aan onlusten en pest. De 750ste verjaardag van de Hanswijkprocessie zal Frieda dus niet meer meemaken. Die zal volgend jaar met veel toeters en bellen worden gevierd. De organisatie werkt nu al aan de voorbereidingen.

Gebedje

De editie van dit jaar is veel beperkter. Enkel het schrijn van Rumoldus, het Heilig Sacrament en Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijk, de Zingende Engelen en de rijdende beiaard gaan mee. Het wordt dus geen massaspektakel, wel een bidprocessie. “Omwille van corona hadden we onvoldoende tijd om alle voorbereidingen te treffen voor een volwaardige processie”, verklaart De Ceulener.

De processie start om 15 uur met een gebedsviering in de Sint-Romboutskathedraal. Zowat drie kwartier later trekt de optocht via Stassartstraat, Sint-Janstraat, Merodestraat, Grote Markt, IJzerenleen en Lange Schipstraat naar de Hanswijkbasiliek, waar om 17 uur de slotplechtigheid zal plaatsvinden.

“Het was de bedoeling om te bidden voor Oekraïne, maar we zullen zeker ook voor Frieda een gebedje doen”, klinkt het nog. De uitvaartplechtigheid voor de grote bezieler van de processie vindt komende vrijdag plaats in ‘haar’ Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk om 13 uur. Condoleren kan via www.perdieus-uitvaarten.be.