Moeder en stiefvader drijven Alexander (13) uit Vilvoorde tot de dood na mensonterende behandeling

Mechelen Man komt amok maken bij vriendin met vouwmes op zak: “Ik had het bij om saucissen te snijden”

Het parket in Mechelen heeft maandag een werkstraf gevorderd van 56 uren tegen een V.A. De man stond terecht voor het bezit van een verboden wapen. Het mes werd in 2019 aangetroffen tijdens het fouilleren. Dit nadat hij werd opgepakt omdat hij de openbare orde aan het verstoren was. “Kort daarvoor was hij amok komen maken aan de woning van zijn vriendin. Hij was volledig over zijn toeren en onder invloed van alcohol”, verduidelijkt het parket. De zaak kwam voor de rechter omdat de man niet kwam opdagen voor verhoor én omdat hij zijn minnelijke schikking niet betaalde. Op zitting werd vandaag de vrijspraak gevraagd. Na het aantreffen van het mes, verklaarde de man destijds dat hij het op zak had om saucissen te snijden. “En dat was effectief ook zo”, zei zijn advocaat op zitting. “De ex van zijn oom is slager en had dat mes nog op zak omdat hij zijn tante was gaan helpen.”

15 november