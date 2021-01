Misnoegd persoon stuurt brief met hoge dosis rattenvergif naar OVAM: “Personeel krijgt psychologische bijstand”

Nederlan­der (23) betrapt op rijden onder invloed van cannabis: “Ik had spacecake gegeten”

9:49 Een 23-jarige Nederlander is afgelopen weekend zijn rijbewijs kwijt gespeeld voor vijftien dagen. De Nederlander was onder invloed van cannabis. “Ik had spacecake gegeten”, klonk het. Dit weekend werden er in totaal 20 bestuurders betrapt.