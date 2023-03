Mildere straf in beroep voor vijftiger die voorbijgangers beschoot met loodjesgeweer

Een 11-jarige jongen stapte in mei 2022 samen met zijn ouders naar de politie in Mechelen. Hij was beschoten met een loodjesgeweer in de buurt van de Melaan. Nadat er nog vier andere slachtoffers klacht kwamen indienen bij de politie en hetzelfde verklaren, startte de politie een onderzoek op. Al snel leverde dat de identificatie van een verdachte op. Het ging om de 52-jarige V.B. Hij woont in een appartement op de eerste verdieping recht tegenover de plek waar alle slachtoffers waren beschoten.

“Ernstige verwondingen”

Wanneer ook bleek dat er een verkeersbod en een regenpijp in de buurt was beschoten met een loodjesgeweer, legden de speurders van de lokale recherche onmiddellijk een link. De vijftiger werd opgepakt en zijn woning werd doorzocht. Tijdens die huiszoeking vond de politie naast loden kogeltjes ook nog het loodjesgeweer. “Nu kwamen de meeste slachtoffers er nog vanaf met kleerscheuren of lichte verwondingen, maar zo’n loodjesgeweer kon heel ernstige verwondingen veroorzaken bij zijn slachtoffers”, aldus het parket destijds.

Quote Er is geen magische uitleg om zijn onschuld te bewijzen, maar ik zie hem niet opzettelij­ke naar mensen of kinderen schieten Veronique Gysbrechts

Geen magische uitlag

Er werd een celstraf van 30 maanden effectief gevorderd. Enkele weken later werd hij veroordeeld tot 40 maanden effectief. De Mechelse rechter deed er bij haar vonnis dus maar liefst tien maanden bij. Nochtans werd het doelbewust schieten naar de voorbijgangers met klem betwist. “Ik begrijp dat in dit dossier alle elementen richting mijn cliënt wijzen en er geen magische uitleg is om zijn onschuld te bewijzen, maar ik zie hem niet opzettelijk schieten op mensen of kinderen voor zijn plezier”, luidde het bij zijn advocate Veronique Gysbrechts.

Zinvolle dagbesteding

Er werd beroep aangetekend en de zaak kwam voor het hof van beroep. Daar pleitte de advocate voor een mildere straf. Want dat hij vanuit zijn appartement op het verkeersbod en op de regenpijp had geschoten, werd niet betwist. De rechters gingen daar uiteindelijk op in. Ze veroordeelden de man opnieuw tot een celstraf van 40 maanden, maar stelt die gedurende vier jaar uit. Er werden wel enkele voorwaarden opgelegd. Zo moet hij onder meer op zoek naar een zinvolle dagbesteding en moet hij zich psychologisch laten bijstaan.

