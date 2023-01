MIJN STAD. Dichter Philip Kerremans (53) laat zich door Mechelen inspireren: “Deze stoet moet je drie keer in je leven meemaken”

voetbal eerste nationale Terwijl clubbe­stuur geen commentaar meer geeft in Beer­schot-zaak trekt Rupel Boom naar Hoogstra­ten voor kelderkra­ker: “Iedereen beseft belang”

Nadat er in de nasleep van de uitspraak in de rechtszaak tegen Beerschot woensdag nieuwe elementen bekend raakten, wenst het clubbestuur van Rupel Boom niet meer te reageren op de ontwikkelingen. In belang van het onderzoek, maar ook omdat de Steenbakkers zich moeten concentreren op het voetbal. In dat opzicht vechten ze komend weekend een zespuntenduel uit met Hoogstraten. Dat staat momenteel voorlaatste in de stand met zes punten minder dan de troepen van Kevin Nicaise. Winst betekent een tik uitdelen, verlies er eentje incasseren.

27 januari