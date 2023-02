MIJN STAD. Bellemadam Myriam Sips over haar geliefde Mechelen: “Aan het water kom ik tot rust”

Jongeman pleegt aanslag met molotov­cock­tail op huis in rustige woonwijk: “Hopelijk escaleert het geweld niet”

De Bethaniënstraat in Mechelen is donderdagochtend opgeschrikt geweest door enkele luide knallen. Het gevolg van een aanslag op een woning met een molotovcocktail. Het geviseerde huis zou de ouderlijke woning van de ex-vriendin van een Antwerpse ex-kickboxer. De verdachte is momenteel nog spoorloos. In de buurt reageren ze geschrokken: “Ik vreesde dat er een gasontploffing was.”