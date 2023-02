“Met een gans team staan we voor jou klaar”: Welzijnsteam Mechelen lanceert infofilm voor slachtoffers op Europese dag van het slachtoffer

MIJN STAD. Bellemadam Myriam Sips over haar geliefde Mechelen: “Aan het water kom ik tot rust”

Ben je op stap in Mechelen, dan is de kans groot dat je Bellemadam Myriam Sips (68) tegen het lijf loopt. Ook als ze officieel geen opdrachten heeft, trekt ze er vaak in kostuum en met bel op uit om met een grap en een grol een praatje te slaan met Mechelaars en toeristen. “Ik ben dankbaar in een stad als Mechelen Bellemadam te mogen zijn”, zegt ze, al denkt ze er toch aan om volgend jaar haar bel aan de haak te hangen. Dit zijn haar favoriete plekjes.