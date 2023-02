Meisje (15) dat medeleerling aanviel met breekmes op school in Mechelen vrij onder voorwaarden: “Haar slachtoffer heeft geluk gehad”

Mechelen Tienermeis­je krijgt messteek in het gezicht na vechtpar­tij op school: “Ze hadden al langer ruzie met elkaar”

Een discussie tussen twee tienermeisjes van de COLOMAplus-school in Mechelen is donderdag tijdens de middagpauze uitgemond in een steekpartij met een breekmes. Een meisje (15) raakte gewond in haar gezicht bij de hals en het oor. De politie nam de verdachte, eveneens 15 jaar oud, mee voor verhoor. “Wij zijn erg geschrokken en betreuren dit incident”, reageert de school. Beelden van de steekpartij, gemaakt door andere leerlingen, gingen achteraf massaal rond in de school én op sociale media.

8:04