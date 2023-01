Meest ervaren schepen geeft fakkel door aan jongste mandataris ooit: “Respect!”

BASKETBAL BNXT-LEAGUE Domien Loubry en Kangoeroes staan voor dubbele speeldag: “Wedstrijd tegen Antwerp Giants is zespunten­match”

Hoogspanning in Antwerpen. Vrijdag nemen Antwerp Giants en Kangoeroes Mechelen de strijdbijl weer op. Een affiche die de Lotto Arena moet doen vollopen. Antwerp Giants zit in de winning mood, Kangoeroes Mechelen is dan weer opgeklommen naar een eerste plaats. Als dat geen reclame is.

11:19