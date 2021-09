Mechelse winkelstraat De Bruul opgeschrikt door steekpartij op klaarlichte dag: jongeman 4 keer gestoken

Wielrennen junioren Yorick Slaets mag ambitie koesteren op het BK voor junioren: “Goede benen zijn net op tijd terug”

8 september Zondag wordt in en rond Herzele het Belgisch wegkampioenschap voor junioren gereden. Yorick Slaets (17) is een van de vele renners, die in staat moet zijn om mee te dingen naar de prijzen. In Neerijse toonde hij vorig weekend aan dat de vorm er opnieuw is. Slaets hoopt voor één keer zonder problemen de finish te halen.