Mechelse WelkomApp breidt uit naar Willebroek en Lier: “Beter bereiken en ondersteunen in een nieuwe omgeving”

Van een bezoekje aan de paashaas tot een ‘naaikamp’: 7 kindvrien­de­lij­ke activitei­ten voor de paasvakan­tie in Mechelen en omstreken

De paasvakantie staat weer voor de deur en dat betekent dat jij je kids weer moet zien te entertainen. Kies je voor een kwalitatief momentje met het hele gezin of moet je werken en zoek je iets om je kroost mee te bezigen? Onze redactie helpt je alvast op weg met zeven kindvriendelijke bezigheden in Mechelen en omstreken. Van de paashaas die op bezoek komt in Lier tot een kamp waarbij je leert werken met naald en draad in Mechelen: met deze activiteiten vervelen je kinderen zich geen moment tijdens de aankomende paasvakantie.